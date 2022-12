En pleine bourre, Engis veut faire tomber Hannut B en P4A

Dimanche, Engis sait qu’il faudra batailler ferme face à Hannut B, une formation qui reste sur un partage face à la lanterne rouge . "Mais je me méfie, je prends cette équipe de Hannut B très au sérieux, indique le T1. À l’aller, on avait pris une gifle (NDLR: défaite 2-1). J’ai toujours cette défaite en travers de la gorge. Cette saison, on a été battu trois fois sur le score de 2-1. Avec neuf points en plus, on serait confortablement installé dans le Top 5."

Il n’empêche, les Engissois semblent avoir trouvé leur rythme de croisière cette saison.

En face, les Hannutois n’auront rien à perdre . "On sera attendu, dit Sébastien Wauthier. Engis vaudra absolument se venger par rapport à l’aller. Je suis allé voir cette équipe contre Lensois B il y a quelques semaines et et ça joue pas mal mais ils sont encore beaucoup plus forts à domicile…" Autant dire que les Verts ne partiront pas favoris, d’autant qu’ils n’ont plus gagné depuis le 9 octobre dernier. "Comment l’expliquer ? Simplement parce que l’équipe est très jeune, dit-il. Cela ne m’inquiète pas. C’est ça aussi l’apprentissage de la division. L’ambiance dans le groupe reste excellente. D’ailleurs, on est toujours plus de 20 à l’entraînement chaque semaine." À noter que Hannut B évoluera sans Ndiaye, repris avec la P1. "Malheureusement, le gardien des U21 est blessé, je vais essayer de trouver une solution", glisse Sébastien Wauthier.

Arbitre: Rony Oger.

ENGIS: De Winne et Perrone sont incertains, le reste du groupe est disponible.

HANNUT B: Ndiaye est repris avec la P1, Berrafato est de retour. Le reste du noyau est disponible.