Donlefack, le Rat qui est en forme

Et pour s’assurer la victoire, Hamoir pourra compter sur un Charly Crespo Donlefack, auteur du deuxième but la semaine passée. C’est un des hommes en forme ces derniers temps chez les Rats. Arrivé comme avant, le Camerounais de 21 ans évolue, comme on le sait, sur un flanc à Hamoir depuis le début de la saison. "Et progressivement, il trouve son rythme, assure son coach. Il est méritant…" Chose que le gaillard arrivé de Durbuy confirme. "Il m’a fallu un peu de temps, avoue l’ex-joueur de Virton. Mais, là, oui, je me sens de mieux en mieux. J’ai marqué deux fois en championnat depuis le début et j’ambitionne de m’installer de plus en plus dans l’équipe. Le coach me fait de plus en plus confiance et ça fait du bien. "

En pleine Coupe du monde, difficile de ne pas aborder le tournoi avec celui qui a déjà disputé des rencontres avec les U21 des Lions Indomptables. "Impossible n’est pas camerounais, assure celui qui doit son double prénom à un différend entre son père fan de Crespo et sa maman pas fan de foot. Je pense que le Cameroun peut battre le Brésil (NDLR: cette interview a été faite avant le dernier match de poule du Cameroun hier soir). Et se qualifier pour les 8es de finale. On a des bons joueurs. Il faut juste avoir un peu de chance… "

Arbitre: Kevin Lobet.

HAMOIR: le noyau est au complet sauf Doneux, Damblon et Theise (suspendu) qui seront absents.