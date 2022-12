Comblain est diminué mais reste combatif…

D’abord parce que les Comblinois ne seront pas au complet. "On sait que cette compétition se dispute sans De Liamchine car, étant aligné avec la D3, il est interdit de coupe provinciale ", rappelait le coach. "Par contre, on doit toujours composer sans Bruls alors que Durante s’est occasionné une entorse et sera absent. Cela impliquera donc un match différent et avec une autre dynamique que si nous avions été au grand complet."

Car il est clair que ces dernières semaines, depuis le précédent tour de de cette coupe en fait, les Comblinois proposent de très belles choses avec, surtout, une attaque de feu qui n’est pas tributaire d’une seule personne. "C’est vrai que nous avons un gros pourcentage de réussite ces dernières semaines et j’espère pouvoir encore compter sur ce paramètre, dans notre salle, pour tenter de contrer une très belle équipe Liégeoise."

Car Cointe B, c’est du solide. Ayant raté la montée en P1 d’un rien l’an dernier, les "Grenouilles" jouent encore les premiers rôles cette saison avec plusieurs joueurs ayant marqué notre basket régional. D’anciens haneffois comme Evrard, Mélon ou Henrioulle ou encore Franken qu’il faudra réussir à contrôler, surtout en jeu placé où l’expérience pourrait faire la différence. "On a effectivement deux styles de jeu différents ", expliquait Princen. "En 5 contre 5, ils sont redoutables alors que c’est parfois notre point faible. Par contre, au niveau de l’intensité et du jeu de transition, nous pouvons clairement faire la différence. En championnat, nous avions réussi à les battre, mais nous étions au complet. On n’est évidemment pas défaitiste en soulignant ce paramètre" effectif ", mais juste réaliste. Je pense que nous avons assez de qualité, même dans cette composition, pour passer, mais il va falloir faire une grosse prestation. A la maison et avec nos supporters, nous sommes capables de tout. "

En cas de victoire, les Comblinois seraient opposés au vainqueur de Harimalia (P3) – Esneux Saint-Louis C (P1)… un cran encore plus haut.