Basket - Division 3 : Comblain doit rester humble et ne pas tout gâcher

Alors, Ludovic Humblet sait que toutes les rencontres seront à jouer même si on espère que les Comblinois n’iront pas se prendre les pieds dans le tapis à Quaregnon, antépénultième avec deux succès au compteur. "Cela reste une rencontre en déplacement, ce qui corse toujours la donne. Toutes les équipes de la division ont des armes et il faudra, encore une fois, tenter de les museler. Dans leur position, ils n’auront rien à perdre contre nous mais joueront de manière libérée. Ils relèvent tout de même la tête ces dernières semaines et ont, notamment, pris la mesure de Pepinster. Donc, prudence et respect. On aura le déplacement dans les jambes et il faudra directement marquer nos intentions. Nous serons presqu’au complet, seul Collard manque toujours à l’appel. Je sens que le groupe reste calme, maître de lui et progresse à chaque séance. Alors, oui, on veut gagner cette rencontre comme toutes les précédentes… en appliquant notre vision du basket et en respectant l’adversaire peu importe son classement."