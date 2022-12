Basket - Coupe AWBB : Les Hutoises rejoignent le dernier carré avec la manière

Les vingt minutes suivantes allaient donc être décisives. Malgré les efforts de Baggio, les locales repartaient à l’attaque pour reprendre le contrôle. Avec un score de 49-44 au moment de se lancer dans la dernière ligne droite, Huy ne pouvait pas lâcher prise. Fermant portes et fenêtres, le groupe n’encaissait plus rien et cela changeait tout. Grâce à deux bombes de Crelot puis un 100% collectif sur la ligne des lancers, les Mosanes réussissaient une fin de match de feu pour arracher une magnifique qualification.

QT : 20-12, 11-19 (31-31), 18-13 (49-44), 6-16.

HUY : Ronveaux 4, Crelot 21, Dekeyser 5, Marteau A 4, Marteau L 5, Baggio 13, Bastin 6, Renard 2.