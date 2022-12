Altercation entre Pascal Bairamjan et Allan Luvovadio: « Allan n’aurait pas dû parler », estime Curtis Kabeya

Semaine évidemment très particulière à Solières après l’altercation entre Pascal Bairamjan et Allan Luvovadio. "Je ne vous cache pas que la situation est très compliquée en ce moment, reconnaît Curtis Kabeya. Cela dépasse le cadre du football. Cette semaine, plusieurs cadres ont parlé. Certains ont dit les choses mais cela restera en interne. Oui, il y a eu une altercation entre le coach et Allan (NDLR: Luvovadio). Dans ma carrière, j’ai déjà connu des événements similaires avec des tensions entre un coach et son joueur mais c’est la première fois que je vois quelque chose sortir comme ça dans la presse. Oui, je regrette la sortie d’Allan. Chacun est libre de faire ce qu’il veut mais il n’aurait pas dû parler de la sorte. Car, là, ça met tout un groupe et un club dans la merde (sic). On n’avait pas besoin de ça et le coach non plus."