Alexis Pessotto, le cœur à gauche, la tête dans l’axe

Mais depuis la rencontre face à Hannut et la blessure de Loan Moureaux, le jumeau de Guillaume a retrouvé une place plus centrale, où il s’épanouit tout autant. "Oui, c’est une place qui me convient bien, surtout avec l’âge (NDLR: il fêtera ses 30 ans en janvier) et ma petite expérience. Mais je n’ai jamais vraiment joué là-bas et je manque parfois d’automatismes au niveau de la couverture ou du placement. Après, j’y prends autant de plaisir, d’autant que nous sommes une équipe qui essaye de jouer au foot, je touche donc pas mal de ballons. Même parfois plus que sur le côté. "

Et ce replacement se passe plutôt bien puisque, toutes compétitions confondues, Wanze/Bas-Oha reste sur trois succès de rang après avoir mordu la poussière face à Eupen. Preuve que ce groupe a des ressources. "C’est comme si je ne l’avais jamais quitté, abonde celui qui a fait une pige d’un an à Braives. Je n’ai pas eu l’impression de quitter le club durant une saison. Après, j’ai retrouvé pas mal de têtes connues et les plus jeunes sont vraiment à l’écoute. Je ne regrette vraiment pas mon choix d’être revenu."

Et ce, d’autant plus que les Mosans trônent en tête de la série depuis plusieurs semaines, mais sentent le souffle d’Elsaute dans leur dos. "Rester en tête n’est pas vraiment un objectif, mais l’appétit vient en mangeant. Ce serait bête de laisser filer cette première place juste avant la trêve. " Pour cela, il faudra assurer face à l’UCE, jamais simple à manier. "Une équipe qu’il ne faut pas du tout snober", prévient Alexis Pessotto. "D’autant plus que nous avions été mis en difficulté à l’aller, se souvient Jean-Yves Mercenier. En plus, vu notre place de leader, tout le monde veut nous faire tomber." Prudence et méfiance, donc.

Arbitre: Dominique Lousberg, assisté de Geoffrey Dehalleux et Dominique Klemczak.

WANZE/BAS-OHA : Henrotte, Beajean, Adam, Denorme, Carraro, Moulin, Mottet, Honay, Neerdael, Pessotto, Rasquin, Goosse, Moureaux, Crupi, Bisconti. Hubeaux (cheville) et Gilson (ischios) sont blessés. Ngoie est retenu au travail.