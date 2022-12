Vaux-Borset, l’équipe en grande forme du moment - Gaëtan Huens, une histoire de famille dix ans plus tard

Un respect de consignes qui avait été demandé par le coach, Frédéric Bellucci. "Je savais que cela allait être très tendu face à cette équipe, comme pour le match aller. Je leur avais demandé de rester dans leur match et c’est ce qu’ils ont fait. Il ne fallait pas rentrer dans leur jeu."

Après un début de saison qui aura été périlleux à certains moments, Vaux-Borset a réussi à rectifier le tir et enchaîne les très bonnes prestations depuis quelques semaines. L’occasion donc, pour Jordan Heer, de revenir sur le début de saison mené avec ses coéquipiers. "Les premiers matchs ont été compliqués car nous n’étions pas prêts physiquement et surtout mentalement. En effet, il a fallu un temps d’adaptation avec les nouvelles têtes du groupe pour acquérir des automatismes sur le terrain. Ce n’est pas quelque chose qui se fait directement, mais bien qui se travaille. Maintenant que les difficultés sont derrière nous, nous formons un groupe plus soudé que jamais et essayons de nous faire plaisir. Ça se démontre par notre forme actuelle et notre jeu proposé."

Pour les deux derniers matchs de 2022, Vaux-Borset se rendra à Amay avant de recevoir Faimes le 11 décembre.

Depuis le début de saison, Wasseiges trône dans le bas du classement, enchaînant les défaites, dont une nouvelle samedi soir contre Vaux-Borset (6-0).

Un début de saison difficile mais qui marque cependant le retour de Gaetan Huens au niveau de l’effectif, après des années d’absence. "J’avais décidé d’arrêter le football il y a plus ou moins dix ans. J’avais recommencé les entraînements fin de la saison passée et ici, depuis août, j’ai repris avec le groupe. Au début, je ne faisais que les entraînements mais maintenant que j’ai du rythme, je joue également les matchs."

Le match contre Vaux-Borset signe d’ailleurs sa première titularisation. "J’ai décidé de revenir car avant tout, mes coéquipiers sont mes potes. Puis mon père est le président du club et l’entraîneur n’est autre que mon frère. C’est un peu une histoire de famille ainsi. Voici également quelques années que j’étais de toute façon présent sur le bord du terrain car je venais voir l’équipe à chaque dimanche. "

Actuellement treizième au classement général, Wasseiges éprouve beaucoup de peine à glaner des points et à garder le 0 derrière, étant d’ailleurs une des équipes encaissant le plus de goal depuis le début du championnat. "C’est clair que ce n’est pas la place que nous souhaitions avoir en début de saison, explique Gaetan Huens. Le second tour sera sûrement meilleur et nous ferons en sorte de faire ce qu’il faut." Même son de cloche dans le chef du coach, Jonathan Huens. "Cette treizième place, nous ne la méritons clairement pas."

Désormais, ce sont aux Hesbignons de le prouver. Et pour cela, rien de tel que de prendre des points très rapidement.