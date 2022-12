Les Hutoises veulent les demi-finales et en sont capables

Maintenant, c’est évidemment chez un gros morceau que les Mosanes se rendront car le club de Ciney possède une culture basket très marquée, est habitué à ces rencontres d’exception et, surtout, reste sur une victoire contre les Hutoises en championnat. "Nous n’y avions pas fait un bon match et la défaite avait été logique. Mais, je pense que le groupe a grandi depuis et nous voulons une revanche ", lance le mentor de l’Union qui sait qu’il faudra trouver des solutions aux carences offensives de l’équipe. "On marque effectivement de moins en moins alors que, dans le jeu, les choses se passent bien. C’est vraiment la réussite qui nous boude. Maintenant, les filles travaillent et cela va revenir. On doit continuer à être solides derrière et croire en nous."

Un choc au sommet entre des locales n’ayant concédé que 2 revers cette saison alors que le compteur des Mosanes est à 3… le différentiel venant du match dont le groupe veut sa revanche. Avec une défense clairement plus performante que celle des locales, Baggio et ses coéquipières ont les moyens d’accéder à ce top 4.