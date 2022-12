Flamur Vitija, le calmant de l’Inter Huy

C’est sans doute cette petite pression qui a fait trembler les guiboles hutoises au moment d’assurer leur succès face à l’adversaire bruxellois. "Nous menions 2-0 et notre opposant a su repasser devant en quelques minutes après la pause" détaillait Flamur Vitija. Impuissant depuis le banc, le coach n’a eu d’autre choix que de monter au jeu pour rassurer ses joueurs. "Je voulais calmer les esprits, je leur ai dit que nous avions su en mettre deux plus tôt dans la rencontre et qu’on pouvait encore le faire."

Mais n’allez pas croire que l’entraîneur s’est risqué à enflammer les parquets pour aider les siens en zone offensive. "J’ai vraiment joué derrière pour aider à placer et communiquer. Je manque de condition physique pour en faire plus, sourit le mentor des Intéristes. D’ailleurs, j’ai voulu céder ma place mais mon T2, Geoffrey Malaise, m’a dit de rester sur le terrain. "

Grand bien lui en a pris puisque les siens vont finalement émerger 4-3 en fin de rencontre. Et si les Hutois avaient trouvé leur facteur X à l’occasion de ce succès ? "Non, vraiment pas, même si j’ai pris du plaisir et que j’ai senti que mes joueurs étaient contents. Je pense que d’autres gars sont là pour être décisifs. Je suis d’ailleurs fier de leur réaction" concluait l’entraîneur. L’inverse est sans doute vrai aussi pour ses joueurs.