Ce n’est pas Matt Debra qui vous dira le contraire. En 2011, alors qu’ils n’avaient d’autre choix que de gagner contre la Croatie pour espérer une qualification à l’Euro 2012, lui et les siens étaient parvenus à se transcender. "Cela reste de très beaux souvenirs, abonde d’emblée le Verlainois. Pour être honnête, je ne me remémore pas grand-chose de ce match si ce n’est qu’on devait gagner. On l’avait d’ailleurs fait en s’imposant 3-4" Une victoire qui offrait la première place du groupe de qualification et ainsi l’accession à la phase suivante ou Debra, blessé, ne se rendra finalement pas. "Je me souviens que nous avions affronté une belle équipe croate. Cette phase de qualification se déroulait chez eux. Nous avions passé plusieurs jours là-bas mais je peux vous assurer que nous pensions uniquement football" sourit l’ancien Verviétois au moment d’évoquer l’ambiance et la vie sur place.

Une certaine forme de concentration qui se répercutait donc sur les résultats tant les U17 de l’époque semblaient solides. Difficile donc d’expliquer que de l’épopée croate, seul Leander Dendoncker est aujourd’hui au Qatar. "Je trouve que ça résume assez bien le monde du football. Pour percer, il faut de la chance mais également réaliser les bons choix. C’est la loi du sport " pointe, sans amertume, le défenseur.

Et justement, lui, comment s’est-il éloigné des radars nationaux ? Par manque de chance ou en réalisant les mauvais choix ? "Un peu des deux (rires). Déjà j’avais un pacte avec mes parents. Je devais absolument finir mes secondaires avant de m’engager dans un projet footballistique. J’ai donc refusé plusieurs projets notamment à l’étranger. Puis quand je suis sorti de l’école, j’avais moins de possibilités et j’ai donc choisi les études supérieures " détaillait Debra.

La fin d’une aventure où l’arrière central aura fait beaucoup de connaissances sans pourtant garder de nombreux amis. "J’ai évolué avec certains au Standard de mon enfance jusqu’à l’âge adulte, ça reste de beaux souvenirs. Mais comme partout on s’éloigne" conclut Matt Debra.

Dire qu’avec un peu de chance et des choix différents, il aurait pu être une solution de plus parmi les Vertonghen, Alderwereild et autres Debast. Et ainsi montrer le chemin vers la victoire face à la Croatie.