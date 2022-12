Rallye - Deux titres en jeu pour nos régionaux à Spa

Du côté de l'équipage junior, déjà titré en RC4 au Condroz, la mission est claire. Loïc Dumont l’explique "Deux options s'ouvrent à nous: signer sept scratch s et les sept points qui vont avec, ou bien terminer le rallye à notre aise, même si on termine derrière. Ce n'est clairement pas l'objectif. On doit assurer mais on veut aussi bien faire, on veut marquer le coup pour finir la saison de la plus belle des manières. On a gagné cinq courses sur six et la sixième course, c'est notre sortie du Wallonie. Pour expliquer de manière plus précise, Gilles Pyck a marqué l'ensemble de ses résultats complets, il ne peut qu'améliorer son pire résultat tandis que nous pouvons encore inscrire un résultat complet."

Mais avant de réfléchir au résultat, il va falloir rester sur la route. "Le parcours est vraiment magnifique, c'est sans doute un des plus beaux parcours que le rallye ait connu depuis quelques années. Il y a de tout. Ça va être très piégeux. Même si la météo s'annonce sèche, la pluie de la semaine a fait son boulot. En revanche, les gelées nocturnes que l'on prévoit ne vont pas rendre la tâche facile. On s'attend à avoir un peu de brouillard sur les spéciales du matin."

Un beau cadeau pour Bruno de Wilde

Afin de défendre au mieux ses chances d'être sacré en 2WD Trophy, le facteur de Strée troquera sa vieillissante Honda, fort abîmée après le Condroz, contre une plus moderne Peugeot 208 R2 louée par ses amis et sa famille pour son 46e anniversaire. C'est d'ailleurs floqué du numéro 46 que l'équipage De Wilde - Cuyvers partira à l'attaque de Stefaan T'joens. " On espérait accentuer notre avance sur Stefaan à Huy, mais c'est tout le contraire qui s'est produit puisqu'on n'a pu faire mieux que cinquième de notre catégorie, explique Bruno. On est retombé à la deuxième place du championnat, trois points derrière le leader. Il faut impérativement que l'on finisse premier ou que notre adversaire finisse deux positions derrière nous. Cette Peugeot 208 R2 tombe à pic, je n'ai jamais eu l'occasion de piloter une auto aussi moderne et performante. La boîte séquentielle, les freins, et le châssis, c'est un monde de différence avec ce que j'ai connu. Je vais y aller progressivement pour découvrir l'énorme potentiel de cette 208, mais je donnerai tout pour aller chercher ce titre."