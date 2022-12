Lucas Pirard, gardien de but: "C’était vraiment un des meilleurs portiers belges. À l’époque j’aurais misé sur lui pour l’avenir. "

Ali Yasar, latéral gauche : "Un très bon gaucher assez technique. Il était parti à Roda après le Standard."

Corentin Fiore, défenseur central : "Je m’entends encore vraiment bien avec lui. Je l’ai d’ailleurs affronté l’année passée vu qu’il évolue à la RAAL. C’est un joueur simple et très efficace."

Benjamin Van Den Ackerveken, défenseur central : "Solide également. En club ou en sélection le duo défensif se jouait souvent entre lui, Corentin et moi. "

Sébastien Locigno, latéral droit : "Il conclut une défense entièrement liégeoise à l’époque. Il était très rapide."

Pieter Gerkens, milieu gauche: "J’avais une très bonne relation avec lui. Il était talentueux, je ne suis pas étonné qu’il ait percé dans le monde pro."

Siebe Schrijvers, milieu axial : "Il était un an plus jeune mais jouait avec nous, ça en dit long sur ce talent."

Leander Dendoncker, milieu axial : "C’était déjà un solide roc défensif. Un leader? Non pas vraiment, il était plutôt discret et posé."

Deni Milosevic, milieu droit : "Il a fait son trou en Turquie je pense. Il avait des qualités semblables à celle de son père, Cvijan."

Erivelton Paulo Da Silva, attaquant : "Un chouette gars qui en plus marquait assez facilement. "

Tuur Dierckx, attaquant: "Lui, je ne m’en souviens pas beaucoup. Un pur produit de l’école de formation brugeoise il me semble. "

Divock Origi, remplaçant : "Il était en avance physiquement. D’ailleurs, il a été envoyé dans la catégorie au-dessus l’année suivante. "

Et les Croates? "Je dirais qu’ils doivent être deux ou trois à jouer pour la Croatie au Qatar mais sinon je ne m’en souviens pas. " Espérons donc que les Diables Rouges n’aient pas non plus à se souvenir de Livakovic, Pasalic et Ivusic.