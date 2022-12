Cyclocross - Tom Tiimmermans : "Je suis en dessous de mon niveau normal"

Mais la belle mécanique s'est ensuite enrayée. "J'ai eu des problèmes privés, au niveau de la famille, mais aussi quelques ennuis de santé, ajoute Tom Timmermans. Cela a directement été moins bien. Tout ça mis ensemble, je n'avais plus trop la tête au vélo, à ma saison."

Cela s'est tout de suite ressenti au niveau de ses résultats: il ne parvient plus à se placer aux premières places, à jouer la victoire. "Je suis actuellement en dessous de mon niveau normal, reconnaît Tom Timmermans. Je me retrouve en course avec des adversaires que je reléguais en début de saison une bonne minute derrière moi."

Dimanche dernier, il s'est par exemple classé septième sur les dix-neuf engagés du championnat de Belgique des élites 3 organisé à Flémalle. Un rendez-vous qui était un objectif en début de saison pour le cycliste d'Engis. "Comme je savais que je n'étais pas au top de ma condition, je visais simplement de faire de mon mieux pour ce National, explique-t-il encore. Cette saison, j'ai aussi raté de peu le titre de champion du Limbourg (NDLR: il est affilié à un club de cette province)."

Compte-t-il mettre un terme à sa saison plus rapidement que prévu, comme il n'évolue pas à son niveau actuellement, pour se remettre et récupérer une meilleure condition plus tard ? "Non, je vais continuer car il me reste un objectif, rétorque-t-il. Grâce à mon bon début de saison, je suis toujours en tête du classement général du challenge Oxyclean, en Flandres. Je compte donc faire les dix dernières manches, avec l'intention de conserver ma première place."