Thewis: « C’est peut-être tôt mais quand tu vis bien en groupe, pourquoi voudrais-tu changer ? »

D’ailleurs, la plupart de ses partenaires ont suivi le gardien. Une condition importante pour lui. "Si je voyais que nous n’étions que deux à rester, évidemment que ma réponse aurait pu prendre plus de temps. Ici, je trouve que je suis en compagnie de gens éduqués, qui ont un excellent état d’esprit. Alors en réalité, que ce soit en novembre ou en mai, on s’en fiche un peu tant que nous sommes certains de nos choix (sourire)."

Et après cette annonce, place désormais au terrain. Si le titre s’annonce compliqué, une éventuelle montée via le tour final ou une place de favoris pour la saison 2023-2024 attendent probablement les Vylois. "C’est agréable de jouer pour la gagne. Si on monte cette saison, l’objectif aura été réalisé en avance mais sinon, on devra se battre pour le titre car il n’y aura plus une équipe comme Thisnes. "

Et avec cette ambition, rien n’est trop grand pour le club, qui semble désormais réellement renaître de ses cendres depuis quelques mois.