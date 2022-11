Romain Boxus fait revivre sa nouvelle équipe

Au sein d’un groupe très jeune, Romain a trouvé sa place et le futur s’annonce radieux. "Le groupe m’a directement intégré et j’apprends à connaître mes coéquipiers. C’est évidemment une autre approche que le monde professionnel mais l’adaptation se passe bien sur le terrain comme en dehors. Je dois encore m’adapter à certaines choses et j’ai encore du rythme à retrouver mais je tente d’aller étape par étape et, surtout, de partager avec mes coéquipiers."