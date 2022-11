Hamoir: sans trois joueurs

Pour recevoir Acren, Doneux, Damblon et Theise (suspendu) seront absents.

Solières: trois suspendus

Pour aller à Binche, Cabeya, Suray et Verbist sont suspendus. Hanrez et Monin sont de retour eux de suspension.

Stockay: sans Ozer et Pannier ?

Pour recevoir Seraing B, Ozer est malade incertain, comme Pannier (dos et entorse). On n’a plus de nouvelles de Senakuku "en test" jusqu’en janvier en théorie mais Dachelet, lui, est toujours là.

Verlaine: sans Temou ?

Temou (vélo) est encore incertain pour la réception de La Louvière. Pareil pour Gosselain (mollet). Par contre, Tchamdjou est de nouveau opérationnel.

Warnant: Fransolet seul absent

Quelques jours après leur défaite face à Tubize, les Warnantois sont déjà d’attaque pour la réception de Ganshoren avec pour seul absent, Fransolet.

Waremme: un mercato absent

Comme annoncé dès lundi notre journal, Max Julin est blessé et out jusqu’à la fin de l’année. Une situation compliquée pour Henri Verjans qui, suite à la perte d’un deuxième cadre après Maxime Raskin, espère du renfort. "Je pense qu’il va être nécessaire de faire des achats durant les fêtes afin de pouvoir retrouver un noyau compétitif", souligne le T1 intérimaire du club. À noter qu’Angiulli rentre de suspension.

D3 ACFF

Huy: une défaite honorable

En amical contre Solières, le staff hutois, toujours privé de son T1, a pu faire tourner et essayer plusieurs jeunes. "Et ça s’est bien passé, se réjouit un Manu Papalino qui va légèrement mieux après une semaine compliquée. Ne perdre que 3-1 alors qu’il y avait quatre U19 dans l’équipe et d’autres joueurs avec moins de temps de jeu, c’est positif."

Pour la réception de Sprimont, si Czagiel est suspendu, Morana, lui, fait son retour.

Provinciale 1

Faimes: qui a vu Diomande ?

Face à Elsaute, Venner et Marino sont suspendus. Simon, B. Renson, Genette et Mostade restent blessés. Par ailleurs, on reste sans nouvelles de Diomande depuis plus de deux semaines et demie.

Fize: avec « Eri »

Pour aller à Eupen, Mignon et Eyckmans sont suspendus. Ledure est blessé, Khune incertain. Erivelton sera revenu du Qatar.

Geer: défaite en amical

Afin de reprendre du rythme, Geer se déplaçait à Momalle pour un match amical, perdu 4-3.

Hannut: deux absents et un retour

Une semaine après la démission de Manu Christiaens, les Hannutois espèrent se racheter face à Malmedy. Pour cela, Lo Presti est de retour, au contraire de Javaux, suspendu trois semaines, et de Pasteels qui est blessé.

Wanze/Bas-Oha: pratiquement au complet

Tout va bien pour les Mosans, merci pour eux. Si Moulin et Hubeaux ne se sont pas entraînés par précaution, le groupe est au complet, si ce n’est pour Gilson et Mercenier, en vue de la réception de l’UCE Liège. Une très bonne nouvelle.