Huy, encore dans la douleur - Les Villersoises sauvées par Hannut

Plus que le sportif, la rencontre était d’autant plus particulière vu que l’on retrouvait, sur le banc visiteur, un certain Kevin Reyserhove qui a tout vécu sous la vareuse de l’Union. Et d’entrée de jeu, les locales allaient être en panne d’inspiration. "Nous n’avons pas réalisé une mauvaise prestation, réussissant à construire de belles choses mais, avec seulement 27% de réussite aux shoots, nous nous sommes mis en difficulté, notait le mentor hutois, Mike Dekeyser."

De quoi permettre aux visiteuses de prendre confiance et d’accrocher le premier quart 10-12. "Tant que nous restions dans nos principes défensifs et avec une envie collective, nous rivalisions, soulignait Kevin Reyserhove."

Avec une Crelot impressionnante et décisive en première période, Huy allait reprendre le contrôle. Rentrant 9 des 10 premiers points locaux, "Nina" donnait l’impulsion de la rébellion hutoise avec 8 points presque consécutifs pour lancer le deuxième acte.

Et grâce à ses 10 points, Ronveaux était, de son côté la grande actrice du troisième quart pour laisser les Hutoises devants.

Mais les derniers instants du match étaient palpitants. Dekeyser plantait une bombe vitale pour faire 53-48 et, malgré de nombreux ratés aux lancers, les Hutoises restaient devant car Alleur ne rentrait pas u n tir dans les dernières minutes. "Nous avons été mis en difficulté et on sait que ce sera ainsi tout au long de l’année car on devient une équipe à battre, lançait le mentor local."On arrive à s’en sortir grâce à une défense impériale et ce n’est pas donné à tout le monde."

QT : 10-12, 20-14 (30-26), 18-18 (48-44), 10-11.

HUY : Dekeyser 5, Marteau A 2, Marteau L 1, Renard 2, De Carvalho 3, Ronveaux 18, Crelot 18, Baggio 5, Bastin 4.

Scénario hallucinant ce week-end pour La Villersoise. En effet, suite à un souci d’anneau, les filles de Claude Vancausbroeck ont failli ne pas pouvoir jouer. "Mais le BC Hannut et Patrick Lambert nous ont permis d’utiliser leur salle, remerciait le mentor villersois qui, dans cette salle, a vu son équipe s’imposer pour la deuxième fois de la saison pour réussir la bonne opération au sein de cette P2B. Les filles n’ont rien lâché, montrant envie et combativité durant 40 minutes. Un panier à 3 points de Megank nous relance en fin de rencontre pour nous permettre de remporter ce match très important. Une victoire dédiée à Manon qui a joué son dernier match avant de subir une intervention. "

Un succès qui se marque encore plus au classement car, dans le même temps, Verlaine a évité de justesse de se faire surprendre par les dernières, qui sont désormais à 2 succès des Villersoises.

Moment important aussi pour la P1 de Haneffe qui a renoué avec la victoire. "Il n’y avait pas le choix, il fallait gagner la rencontre. Et c’est en équipe que nous l’avons fait! Nous avons pu compter sur chacune des joueuses pour apporter les points qu’il fallait. Le retour d’Inès Colon nous fait du bien. J’espère que cette victoire va servir de nouveau départ, lançait Sabine Herben."

Série noire aussi brisée pour Huy. "Après trois défaites, je voulais une réaction et je l’ai eue. Le match était serré et nous avons réussi à émerger notamment grâce à Rotenbach, Hatert et Gustin. Je suis fier du groupe, souriait Arnaud Pinte."

Pour Waremme par contre, c’est la catastrophe avec ce nouveau revers contre un adversaire direct qui n’a pas fait dans le détail. À plus de deux victoires de la première place de non relégable et un avérage négatif, les Hesbignonnes pourraient déjà avoir perdu leur chance de maintien.

Carton plein ensuite dans la série A de P3 avec les victoires de Neuville, Comblain et Hannut en y ajoutant souvent la manière.

Par contre, dans la B, les Braivoises se sont inclinées. Mais bien moins largement que la R2 de Haneffe qui a passé un mauvais moment dans la salle de Natoye avec un -32 au compteur.