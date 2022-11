Braives et Hamoir font les bonnes opérations

Derbys en pagaille en P3 ces derniers jours avec, en particulier, une énorme pression pour les équipes en difficulté au classement général comme lors de ce Braives – Wanze B disputé en semaine et dont les locaux ont émergé d’un seul point malgré les deux petits " nouveaux " dans le camp visiteur: Tutelaire et Fraipont. " On a su accélérer dans le second quart pour prendre jusqu’à neuf points d’avance mais Wanze a recommencé la seconde période par un 0-7, ce qui a complètement relancé la rencontre et même filer jusqu’à 68-54 , souligne Romain Pirlet. Heureusement, nous avons enfin trouvé les ressources morales avec Renard, qui a égalisé sur lancer franc à 72-72. Remy fait ensuite une interception et Vanoverschelde est envoyé sur la ligne à 1.6 secondes de la fin pour fixer le résultat final. "