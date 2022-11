Après la rétrogradation du Condroz en D2, le MCH « réfléchit à l’avenir du rallye »

Si on parle de lacunes au niveau de l’organisation, un parcours peu attrayant et des problèmes de discipline au sein des spectateurs, de nombreuses personnes mettent surtout le Motor Club de Huy au-devant de la scène. Et si le président, Franck Godelet, n’était pas disponible pour nous répondre, Yves Risac, le secrétaire général, a su nous expliquer la situation. Pour lui, inutile de se presser, les résultats de l’enquête sur le dramatique accident survenu lors de cette funèbre édition 2022 doivent aboutir avant une quelconque décision. "J e veux d’abord souligner qu’il ne s’agit pas d’une rétrogradation mais juste que le Rallye du Condroz ne sera plus obligatoire dans le calendrier. Il serait alors présent dans le Belgian Rallye Cup. Mais nous n’avons en réalité pas encore une position officielle. On ne va pas le cacher, on se doutait de ce qui allait arriver mais c’est comme ça. Désormais, on réfléchit surtout sur l’avenir même de ce rallye."

S’il est encore bien trop tôt pour une quelconque décision, on sent du club d’Yves Risar que beaucoup de choses changeront une fois l’enquête terminée. "On préfère se donner un droit de réserve. Si on doit passer par là pour se relever, on peut accepter le challenge. Pour le moment, nous sommes en train de faire des débriefings. Mais je le répète, nous sommes encore dans l’expectative. "

Alors, Huy aura-t-il droit de nouveau à voir vrombir les moteurs en 2023 ? Si rien n’est moins sûr pour le moment, ce nouveau coup de massue pourrait valoir son lot d’inquiétudes dans le futur.