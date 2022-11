Timmermans: « Parler de titre serait inconscient »

Comme tous ses coéquipiers, François Timmermans était forcément déçu après un match plein qui a vu Warnant frôler le succès. " Ce qui me reste en travers de la gorge, c’est la première jaune à Amaury Fransolet pour un gain de temps alors qu’à ce moment-là, on était dans un temps fort et qu’on n’avait aucune raison de faire ça , souffle Franz. Mais, bon, on n’a rien dit car on sait qu’avec cet arbitre, ce n’est pas possible de discuter. Sans ça, oui, c’est un autre match. Et quand on voit leur joie à quand ils marquent, on se dit qu’on les a bien fait souffrir. Même à dix sur un terrain pareil. C’est pas mal… "