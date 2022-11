Natation - Franche réussite pour le meeting de Crisnée

Et pourtant, le programme était chargé puisqu’André Henveaux avait mis sur pied l’ensemble des courses olympiques sur la soirée de vendredi et la journée de samedi. " Tout a bien roulé. Il était temps parce qu’il y avait énormément de nageurs, poursuit le président de Liège Natation. L’intendance au niveau de la cafétéria a bien roulé aussi. Je suis vraiment content de l’esprit dans lequel s’est déroulée la compétition. En tout cas, nous avons reçu beaucoup de félicitations, les gens étaient très contents."

Et malgré un contexte économique et énergétique difficile actuellement, tous les regards sont déjà tournés vers l’édition 2023. "Cela donne envie d’organiser à nouveau le meeting l’année prochaine, avoue celui qui a pris quelques jours de vacances à la suite de cette belle réussite. En tout cas, dans mon discours de fin de compétition, j’ai déjà donné rendez-vous. La date est bien placée dans le calendrier. En étant à la fin de l’automne, cela permet d’évaluer le travail déjà effectué depuis le début de la saison sans pour autant empiéter sur les examens. Et puis, avec notre programme olympique, cela permet à tout le monde de nager. "

Et la réussite aurait pu encore être plus grande si un record de Belgique était tombé ce week-end. Mais Lucas Henveaux a échoué à 44 centièmes sur le 800 mètres nage libre. " Son arrivée était un peu indolente alors qu’il a super bien nagé, regrette son papa. Mais il a aussi fait un super 100 mètres nage libre avec un chrono de 48:65. Ce temps lui aurait permis d’être champion de Belgique. Florentin Lovens, Noah Franquinet, Maxime Courtois et Emma Govaerts ont aussi livré un très bon 400 mètres nage libre. Thomas Courbois a, lui, disputé douze courses en battant plusieurs records personnels. Sans oublier tous les petits nageurs, la relève, qui ont bien nagé aussi. Il y a, derrière notre groupe, une jeune équipe qui promet pas mal."

Et quand on sait qu’une jeune fille de Nouvelle-Calédonie s’est rendue à Crisnée pour nager avant les championnats de France, la renommée de la compétition n’est plus à démontrer !