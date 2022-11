Marco Crotteux va assurer l’intérim jusqu’à la trêve à Hannut: «On ne veut pas se précipiter»

Il y a un peu moins d’une semaine, Manu Christiaens créait une demi-surprise à Hannut avec l’annonce de sa démission. Au repos ce week-end, faute de rencontre de championnat, le club hesbignon a pu mettre en place la stratégie qui va l’occuper… jusqu’à la trêve. Car oui, aucun nouvel entraîneur ne sera désigné d’ici la mi-décembre. "Oui, on veut prendre notre temps, on ne veut pas se précipiter, reconnaît Vincent Lugand. Nous allons recevoir des candidatures, on va acter leur réception, mais on ne les étudiera pas et on ne recevra personne avant le 15 décembre. "