Les Hutois, marathoniens le temps d’un match

Ses joueurs y ont par contre laissé un peu d’énergie. Les courses sont devenues plus compliquées après le repos. À l’image d’un Olaerts totalement lessivé de son inlassable pressing sur Kalam et Thiry. Au gré des minutes, les visiteurs ont néanmoins trouvé les ressources nécessaires pour se montrer dangereux. "Nous savions très bien que notre chance passerait par les contres. Et nous avons su nous créer des occasions" tenait à souligner le mentor hutois.