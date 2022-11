C’est la principale force des Flémallois, leur possession de balle. Si les suiveurs s’amusaient à calculer les statistiques, nul doute que les Bordeaux seraient l’équipe qui dispose le plus souvent du cuir. Plus facile pour dominer un adversaire.

2. Deux des meilleurs joueurs de la série

Tout le monde connaît le talent d’un talent d’un Dylan Lambrecth dans la région. Les habitués de l’arrondissement découvrent en revanche le fougueux Lucas Ferron dans le milieu. L’ancien international belge chez les jeunes multiplie les bonnes prestations en ce début de saison.

3. Des défaites explicables

Bellafqih et consorts n’ont connu que deux revers cette saison. La première face à Momalle lors de l’intérim de Fabrice Puccini entre Wegria et Houlmont et la seconde plus récemment face à Seraing Athlétique qui a tout de la cryptonite pour Flémalle avec son jeu rapide et imprévisible.

Reste maintenant à voir si les Flémallois géreront plus facilement la pression que leurs prédécesseurs.