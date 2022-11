Dibenedetto, un pivot altruiste cinq étoiles

"Quand Alan est dans cette forme, il y a peu de personnes capables de l’arrêter dans cette division. D’autant qu’il ne tire pas non plus uniquement la couverture pour lui et, tout en imposant sa griffe sur la marque, il continue à rendre ses coéquipiers meilleurs, soulignait un coach Bisschop fier de son joueur."

Altruiste et discret, le pivot hannutois, comme d’autres joueurs dans le groupe, n’aime pas trop d’être mis sous le feu des projecteurs. D’ailleurs, il ne tient pas à mettre sa prestation en lumière. "C’est toute l’équipe qui a livré une magnifique rencontre. Ces dernières semaines, nous n’étions pas en grande réussite, ce qui fait que le jeu était plus compliqué. En allant à Alleur, nous ne nous prenions pas la tête, sachant qu’ils étaient dans une excellente dynamique. Mais, directement, les premiers tirs sont rentrés et quand c’est ainsi, on est capable de tout. On a encore plus à cœur de jouer derrière et tout se met en place naturellement. On ne se prend plus la tête entre nous où vis-à-vis de l’arbitrage comme cela peut encore arriver."

Une analyse très lucide sur le fonctionnement d’un groupe qui étonne. "En gardant l’équipe de l’an dernier tout en complétant avec d’autres joueurs du club, on a su encore améliorer la cohésion du groupe. Et c’est clairement notre force. La série est encore plus relevée, plus serrée et tous les matchs sont à jouer. Personne n’est véritablement au-dessus du lot ni en dessous donc chaque week-end est passionnant. Notre entente nous permet de forger des résultats pour rester bien loin devant la lutte pour le maintien qui s’annonce mortelle cette année vu les résultats en R2. "