Damien Deblond (La Villersoise) commence à en avoir assez

Et que dire de l’engagement physique de son équipe qui ne pousse les locaux qu’à ne commettre que sept fautes sur le match ? Car, là où certains ne feraient que pointer l’arbitrage, le mentor villersois est objectif. "Mais non, c’est de notre faute. On ne va pas dans cette raquette. Que ce soit mes grands qui avaient un avantage de taille énorme où mon périmètre via des pénétrations, on ne va pas au charbon. “Aller dans la raquette ? Pourquoi ? Ils donnent des coups et on va se faire frapper dessus”, me disent certains ! C’est incroyable. Sans changement dans les attitudes, on ne va pas y arriver."