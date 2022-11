Cross-Country : La cour des très grands s’ouvre à Ruben Querinjean

Et depuis le début de cette nouvelle saison de cross, le Malmédien a opéré un changement radical en passant sur le cross long. Avec un fameux succès: une première place avec ses coéquipiers de la Rock’N Run Team à Berlare, une troisième place à Mol et une deuxième place ce dimanche à Roulers, à une seconde à peine d’Isaac Kimeli. "Oui, je m’en rends compte, rigole Ruben Querinjean, qui semble débarrassé de sa timidité légendaire. Je suis très content parce que la préparation pour l’Euro se passe bien. Le stage en altitude a servi à quelque chose, la forme est là. Et puis, une course, cela permet de se jauger, de voir si les entraînements portent leurs fruits. Et ça semble être le cas."

Il n’empêche, voir l’athlète du WACO accrocher directement les meilleurs Belges de la discipline pour sa première année sur le cross long alors qu’il n’a encore que vingt ans a de quoi surprendre. "C’est vrai car, l’année dernière, on préparait des cross court avec des entraînements de cross long. Ce dernier demande moins de vitesse et je savais que, normalement, j’allais pouvoir tenir les dix kilomètres et suivre les meilleurs au fur et à mesure de la saison. Mais faire deux podiums individuels en deux courses, je ne m’y attendais pas du tout, confie celui qui, avec ses résultats, se retrouve deuxième du général derrière Michaël Somers, qu’il a devancé ce dimanche. Si j’en fais un objectif ? Oui car Somers va passer sur marathon en 2023 alors que Kimeli et Heymans vont faire de l’indoor. Je suis en bonne posture et je vais essayer de poursuivre sur cette lancée. Ce serait fou de réussir aussi vite sur le cross long. "

Mais avant de penser aux trois dernières manches de Hannut, Diest et Bruxelles, Ruben Querinjean a le regard tourné vers les championnats d’Europe de Turin, qui auront lieu le 11 décembre. Son gros objectif de la saison. "Je me sens en forme, mais les autres le seront aussi, prévient-il. Reproduire ce que j’ai fait l’année dernière (NDLR: médaille de bronze), ce serait fou. Les gens attendent beaucoup de moi, je sais que certains vont me demander si je vise la première place. La pression va venir de partout, mais ça m’est égal, j’ai mon propre objectif."

Et comme on n’est jamais à l’abri d’une surprise avec Ruben Querinjean, on peut s’attendre à tout !

Vandormael: «La performance de Ruben, c’est vraiment du haut vol»

Thomas Vandormael ne cesse d’être étonné par les performances de son élève. ©Yves Bircic

Pour soutenir Ruben Querinjean, Thomas Vandormael s’était laissé pousser la moustache avant le départ pour Roulers, afin d’imiter son athlète. Et cela a porté chance au duo avec la deuxième place du Malmédien. "Suivre le trio Kimeli - Heymans - Somers, c’était déjà super. Il faut savoir qu’Isaac Kimeli a été vice-champion d’Europe de cross il y a trois ans. L’année dernière, Somers a fait un Top 5 à l’Euro aussi. Heymans et Somers sont les deux derniers champions de Belgique en titre et Ruben parvient à les battre. Ce que Ruben fait, ça devient très sérieux. "

D’autant plus que l’athlète du WACO ne dispute que sa première saison complète sur le cross long. "L’objectif était de se familiariser avec des parcours plus long en vue de l’Euro de Bruxelles en 2023. Mais la transition entre court et long s’est passée plus rapidement que prévu. Maintenant, c’est vraiment du haut vol, il est difficile de faire mieux en Belgique que ce que vient de réaliser Ruben, abonde son coach, qui peut nourrir de belles ambitions pour les championnats d’Europe de Turin. Beaucoup de gens lui ont dit qu’il allait l’emporter après sa troisième place de l’an passé. Mais tout le monde a progressé d’un an et la densité est énorme. Celui qui gagne en U23 pourrait presque faire podium en seniors, c’est certain. Dans le Top 10, il doit y être. Pour le Top 5 ou le podium, tout dépend de la course, du sentiment du jour. Mais, oui, on a ça en tête. Va sa course de dimanche, oui, il a le niveau pour faire un podium. "