Basket - P2A : La puissance de feu comblinoise fait mouche face à Verlaine

Pourtant, ce sont des locaux parfaitement lancés par Henry qui débutaient la rencontre. Alors que De Liamchine mettait huit points dans le premier quart, Vandeghen mettait ses huit unités consécutivement pour emballer la machine. Deux bombes de Hamaide plus loin, la rencontre semblait déjà pliée au terme du premier quart avec un terrible 32-20. Car même si Thonon, Liebens et Brouwers tentaient de s’accrocher, on sentait la réussite comblinoise telle que cela n’allait pas s’arrêter.

Avec la seule bombe de Durante pour lancer le deuxième quart, les locaux repartaient effectivement de plus belle via un collectif impressionnant, tout le monde s’impliquant au niveau de la marque. De quoi affoler les compteurs avec un 65-36 à la pause qui faisait chauffer l’ordinateur suivant la rencontre. Fin de la première période puis début de deuxième, Bertrand avait à son tour un terrible coup de chaud avec douze points presque consécutifs. Pour Verlaine, Fiandaca répliquait avec huit points également entre deuxième et troisième quarts, ce qui permettait de progressivement équilibrer les échanges. Avec deux bombes de Cybers comme réplique immédiate, la dynamique de la rencontre se poursuivait sur la même dynamique et l’écart culminait avec un 86-51 net et sans bavure !

Dans les dix dernières minutes, Verlaine allait faire réellement jeu égal car les locaux desserraient leur emprise, multipliaient les rotations et évitaient la tournée générale… finalement payée par Velden qui mettait le centième point sur le buzzer.

À noter que ce mercredi, à 20h45, Verlaine recevra l’Alliance Flémalle dans un match d’alignement.

QT: 32-20, 33-16 (65-36), 21-15 (86-51), 14-16.

COMBLAIN B: Bertrand 20, Durante 4, Henrotte 4, Hamaide 11, Cybers 15, De Liamchine 16, Vandeghen 15, Velden 4, Henry 11.

VERLAINE: Franken 2, Fiandaca 8, Stewart 6, Noël 10, Liebens 14, Brouwers 10, Feyen 0, Damoiseau 0, Raymackers 0, Thonon 16.