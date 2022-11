Wanze/Bas-Oha jouera la Coupe de Belgique l’année prochaine

Rapidement mis sur du velours grâce à un but de Neerdael, Wanze/Bas-Oha aurait pu doubler la mise dans la foulée. "Mais on a raté un penalty", peste Michael Freson. Hombourg en profite quelques instants plus tard pour égaliser sur une erreur dans la défense locale. "Nous n’étions pas assez concentrés et on a manqué de jugeote à certains moments", poursuit le T2.

Fort heureusement, le leader de P1 a de la ressource et va (re)prendre l’avantage peu avant l’heure de jeu, via un but de Thomas Honay. Si Hombourg va se créer encore quelques occasions, le score ne bougera plus. Sans vraiment être flamboyant, Wanze/Bas-Oha a assuré sa qualification pour les quarts de la Coupe de la province. Une qualification également synonyme de ticket pour la Coupe de Belgique 2023-2024.

Arbitre: M. Chouffart.

Carte jaune: Hubeaux.

Buts: Neerdael (1-0, 5e), Beckers (1-1, 28e), Honay (2-1, 51e).

WANZE/BAS-OHA: Henrotte, Honay (70e Moureaux), Beaujean, Pessotto, Mottet, Denorme, Moulin, Adam (80e Goosse), Hubeaux (46e Rasquin), Carraro (56e Crupi), Neerdael.

HOMBOURG: Stassen, Schonbrodt, Dorthu, Degueldre, Beckers (68e Duthoo), Schwontzen, Bauwens, Baltus, Belboom, Martin (76e Denoel), Hick.