Stéphane Jaspart: « Je suis triste pour mes garçons »

Il n’y a cependant pas de drame. "Non, hein, loin de là, on reste devant au classement et cela ne va rien changer à notre philosophie de jeu, dit-il. Pareil pour l’annonce de la possible introduction de la licence annoncée par notre président en semaine. On va jouer de la même façon et on verra, si on la demande, si on peut l’obtenir. Alors, il sera temps de penser à revoir les objectifs. Mais, là, ne nous prenons pas la tête. Cela ne sert à rien. Notre formule a bien fonctionné ces derniers mois. Pourquoi on devrait changer ?" En attendant, en coulisses, on bosse lentement mais sûrement à voir si la licence est jouable.