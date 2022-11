Oumar Barry, l’empereur du milieu verlainois

Trop humble que pour le reconnaître, son but a pourtant permis de mettre les siens sur les rails. Une petite anomalie pour le joueur de trente ans qui n’avait plus marqué depuis la saison 2019/2020 et qui n’a trouvé le chemin des filets qu’à neuf reprises au niveau national avec Verlaine en 160 apparitions. "C’est vrai, le coach m’engueule parce que je ne tire pas assez, rigole notre sympathique médian relayeur de la décennie. D’habitude, dans cette position, je fais la passe. Mais là, j’ai pris ma chance. Le coach m’a beaucoup parlé de mes stats, mais, moi, je ne regarde pas ça. Tant qu’on gagne et que tout le monde fait un gros match, c’est le principal. Mettre cinquante goals et faire quarante assists, ce n’est pas ce qui compte. Le plus important est que je me sente bien et que je fasse tourner l’équipe. Pourtant, j’ai une bonne frappe. Mais je ne prends jamais ma chance, c’est comme ça. "

Bien lui en a pris car, même si cela ne se matérialise pas encore officiellement au classement (NDLR: les trois points du succès acquis sur tapis vert face à Seraing B n’ont pas encore été attribués), Verlaine est bel et bien seul à la deuxième place, à sept unités du leader warnantois. "C’est sûr que ça change de l’année dernière. Pourtant, on faisait des bons matchs. On avait des occasions, mais on ne concrétisait pas. Et on se faisait punir en fin de match. Cette année, la réussite est de notre côté. Tout le monde prend du plaisir et on travaille tous dans le même sens, abonde Oumar Barry, qui ne veut tout de même pas se projeter au-delà de la rencontre suivante. Je ne vais pas dire qu’on va être champion. On est bien, oui, c’est vrai, mais on va prendre match par match. Profitons d’abord du moment, faisons la fête et on verra pour la suite." Parole de journaliste, la victoire face à Waremme a été bien fêtée dans le vestiaire des Taureaux !