Nouvelle leçon de basket reçue par le Hutois

Maintenant, dans le premier quart, les Unionistes avaient le bon goût de trouver des solutions. Comme souvent, avec un Paeleman qui pourrait faire très mal dans la division s’il était régulier sur la totalité d’une rencontre, les locaux faisaient jeu égal. 10 points en 10 minutes pour l’intérieur qui étaient malheureusement comptés 2 et allaient ensuite être en difficulté. Maintenant, avec le retour de De Neve, les locaux avaient des solutions alternatives. Maintenant, défensivement, le groupe ne tenait que 10 minutes (14-20), le temps que les leaders ne règlent la mire. Et là, comme toujours cette saison, une fois que les choses se mettaient à être négatives, Huy disparaissait. Dallenogare empilant les paniers, les locaux ne trouvaient pas la parade et ne marquaient plus que 10 points avant la pause.

24-45 au passage aux vestiaires, on savait évidemment que la messe était dite et il restait à connaître l’addition finale mais aussi à voir si des Mosans allaient réussir à relever la tête. Dans le 3e quart, peu de positif à retirer car, même si les visiteurs s’énervaient (2 techniques), le marquoir continuait à s’enflammer. De Neve et Paeleman comptés 4 dans ce même quart, tout devenait encore plus compliqué alors que le marquoir indiquait déjà 37-85 à la 30e.

Huy, 40 unités encaissées en 10 minutes, un scénario incroyable. Heureusement, dans le dernier quart, les échanges allaient être plus équilibrés. D’abord parce que les visiteurs levaient un peu le pied à l’approche de la barre des 100 points tout en faisant tourner leur banc. Ensuite, parce que les locaux allaient continuer à travailler. Avec Royen et Njoumegni trouvant le chemin de l’anneau, les dernières minutes n’empiraient pas la situation mais, évidemment, ne s’améliorait pas non plus avec une nouvelle défaite fleuve.

QT : 14-20, 10-25 (24-45), 13-40 (37-85), 27-25.

HUY : Puddu 9, Bennardo 0, Paeleman 12, Royen 14, Quinet 2, Njoumegni 12, Maah 4, Roncali 7, De Neve 4.