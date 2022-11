Myriam Kabwe, la présidente de Haneffe : "La démission de Renaud Leclercqs est clairement un échec"

La page Leclercqs à Haneffe est donc tournée car aucun retour en arrière n’est possible, même si certains l’espéraient. "Ce ne serait pas réaliste au niveau de sa crédibilité ou de son emprise sur le groupe. La page est tournée définitivement mais je garde l’idée de le retrouver encore comme coach d’une de nos équipes, confie la présidente haneffoise. Maintenant, on a besoin de nous recentrer, de trouver une solution et de conscientiser le groupe qu’il est en danger dans ce championnat."

La première piste pour le remplacer ne se trouvera pas en interne et Louis Stouvenakers. " Non, nous croyons beaucoup en lui et son travail avec la P3 est admirable. Mais ce ne serait pas une bonne idée de lui confier ce groupe. Ce mardi, l’entraînement sera annulé. De toute manière, il n’y a pas de match ce week-end. Jeudi, il sera présent comme coach ou comme assistant si nous trouvons déjà une solution."

Car la présidente est optimiste. "O n a une petite liste en interne et nous allons prendre notre bâton de pèlerin pour tenter de rapidement trouver une solution. On va faire notre maximum pour que l’équipe retrouve son équilibre, que les joueurs soient encadrés et dirigés pour relancer la machine. On va y arriver, j’en suis persuadée. Haneffe est vivant, ce genre de choses arrive dans la vie d’un club, même si ce n’est pas agréable, surtout quand c’est une personne que l’on estime qui part. Nous allons rebondir et repartir de l’avant comme nous l’avons aussi fait quand nous avons perdu notre structure féminine l’an dernier."

Les Templiers partent donc à la recherche de la perle rare… qui devra impérativement avoir de l’expérience pour faire cohabiter les différents profils de l’équipe et, surtout, leur rendre confiance.