Moussa Gueye, celui qui ne parlait pas avec sa langue, mais avec ses pieds

Au point, juste après la rencontre, de quitter le chemin de Perwez sur le champ. Du coup, si pas de Moussa Gueye à l’interview, que pensent ses coéquipiers de son impact sur le jeu ? "Il est clairement décisif, soulignait Quentin Ronvaux . Il nous porte avec ses buts et sa grinta. Sans lui, ce n’est pas le même Stockay. Et, face à Solières qui nous a bien embêtés, il a donné la rage à tout le monde." Hésitant, voire même empoté en début de saison, l’ex-international sénégalais espoir U23 semble désormais au top de sa forme. D’aucuns le disaient pourtant fini pour le football, mais il est revenu quasi à son meilleur niveau. "ll a juste bossé comme un fou sans trop se poser de question, assurait Manu Valoir. Moussa reste tranquillement dans son coin et n’a qu’un objectif: gagner un maximum de matchs. C’est là qu’on comprend mieux comment il a pu performer quand il était professionnel… " À 33 ans, sa carrière rebondit de nouveau. Manifestement, un lion (de la Teranga) ne meurt jamais…