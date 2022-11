Malgré l’ouverture du score de Modave avant la demi-heure, les gars de Yanik Buron ont lâché prise. "Les deux buts qu’on prend avant la pause nous tue, explique le coach modaviens. Pourtant, on démarre super bien pendant 35 minutes. On est dans les duels et on joue vraiment bien."

Après la pause, Modave s’est complètement écroulé. "Je n’ai pas reconnu mon équipe, déplore Yanik Buron. On a baissé les bras, je ne comprends pas. Oui, on a été ridicule… Marchin mérite amplement sa victoire, je n’ai rien à dire là-dessus. Collectivement, plusieurs joueurs ont été en dessous de leur niveau. Je ne suis pas déçu de la défaite mais de la manière dont on a abordé cette rencontre. J’avais pourtant prévenu mes gars que cette rencontre était du bonus après notre six sur six."

Dans les rangs marchinois, ce succès, le treizième de la saison, vient à point nommé. La bande à Antoine Thomas n’est plus qu’à un point de la deuxième place.

Arbitre: Damien Duhem.

Carte jaune: Vilet.

Buts: Lemaire (0-1, 22e), Tozzi (1-1, 31e), Pirlet (2-1, 42e et 3-1, 43e), Tozzi (4-1, 56e), Reclaire (5-1, 62e), Valente (6-1, 72e), Delizée (7-1, 74e et 8-1, 80e), Richet (9-1,90e).

MARCHIN: Mongelluzzi, Delvaux, Tournoy, Tozzi (62e Preud’Homme), Delizée, Pirlet (57e Rumatowski), Noleveaux (72e Valente), Gielen, Richet, Maka (62e Daubée), Reclaire.

MODAVE: Willems, Dehon, Jonet, Baglio (46e Delcourt), Mawait (57e Picquot), Richy, Vilet, Bernard (57e Stassin), Jacquerie, Lemaire (62e Duchesne), Léotard.