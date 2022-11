Marchand a dicté le jeu hutois

Cette victoire permet aux Mosans d’accrocher une inespérée cinquième place au classement général. Un véritable exploit, tout comme les désormais onze rencontres consécutives sans la moindre défaite pour Huy. " On ne s’y attendait, reconnaît humblement l’habituel T2. On ne voulait jouer que le maintien. Ici, on veut avant tout atteindre les trente points afin d’être assuré de notre place en D3 ACFF la saison prochaine. La clé de cette réussite ? Je ne sais pas de trop (rires). Je dirai que nous avons un groupe plus homogène, peut-être plus encore que la saison passée. Ça, et la chance de n’avoir que rarement des blessés ou des suspendus, mêlés à plusieurs changements payants font que ça tourne bien pour nous. Ici encore, je suis super-heureux que ça soit Raia qui nous délivre. Avec toutes ces opérations, il avait pensé arrêter le football et finalement, il inscrit un magnifique but."

Et si tout tourne bien du côté des partenaires de Jordy Eeke, c’est aussi en grande partie grâce à un énorme travail dans l’ombre d’un staff hutois qui réalise des miracles avec les moyens dont il dispose. L’ambiance est à son maximum et c’est tout Huy qui en profite pour sourire.