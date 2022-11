Lucas Dichiara (Waremme) : "Avant tout, il faut être bien dans sa tête"

Tout cela commence à faire beaucoup. Et les mines étaient basses samedi soir aux Six Bonniers. "On a beaucoup de choses à revoir, tance Lucas Dichiara, aussi cash qu’il est volontaire sur le pré. On doit commencer par l’ABC du football ; contrôle, passe. Mais avant tout, il faut être bien dans sa tête. Et, pour le moment, on n’y est pas. Cela ne sert à rien d’enfoncer le clou car il est déjà suffisamment enfoncé comme cela. Nous n’avons qu’une seule idée en tête, c’est se sauver. Mais ce n’est pas simple de jouer avec des jeunes et de composer avec les blessures ou les exclusions. Dans le vestiaire, je peux vous dire que tout le monde a la tête basse. Chacun en a pris pour son grade. Mais il ne faut pas non plus qu’on se tire vers le bas."

Le médian de 25 ans, qui vit sa cinquième saison au club, vit, à l’image de ses couleurs, des moments compliqués. Et cela à tendance à s’éterniser. "Malheureusement, oui, on est habitué à jouer les dernières places, souffle celui qui a été formé à Visé et à Liège. Cela fait quelques années qu’on est là (silence). L’accumulation de plusieurs facteurs, c’est dur mentalement. Tout le monde doit se remettre en question, moi le premier. Nous sommes tous des bons joueurs, cela se voit à l’entraînement. Mais, sur le terrain, on joue à onze, pas seul. Quand on est au fond du tour, la seule possibilité, c’est remonter. Tout n’est pas foutu, il reste des matchs à jouer quand même."

Mais finalement, quelle est la solution ? Car, si on sentait que Henri Verjans avait insufflé une nouvelle dynamique, Waremme est reparti dans une petite spirale négative. "Venir mardi à l’entraînement avec la grinta et prendre match par match, rétorque celui qui a été replacé au milieu de terrain depuis plusieurs rencontres. Et espérer que la chance tourne un peu pour nous… Certains sont là depuis très longtemps. Ce groupe, c’est ce qui fait notre force. Et puis, la sélection naturelle se fait aussi. Ce qui est dommage, c’est que certains font mauvaise figure pour l’instant et le groupe en pâtit…"

Ceux qui ont assisté au match dévineront forcément de qui parle Lucas Dichiara. Et il ne fait désormais aucun doute que le sauvetage de Waremme passera par un mercato hivernal afin de remédier aux manquements criants du groupe actuel.