Mais les rotations de Maxime Gaudoux permettaient de s’adapter et les 10 minutes suivantes étaient à sens unique. N’encaissant plus que 9 points, les Wawas retrouvaient leurs bases alors que, devant, la machine se mettait en place avec tous les joueurs s’impliquant à un moment au niveau de la marque. Dans le sillage d’un très bon Piedbœuf, les locaux claquaient un superbe 29-9 avant la pause pour faire passer le marquoir à +14. Alors que les visiteurs se braquaient sur l’arbitrage et perdaient complètement pied, les Wawas avaient imposé leur griffe sur la rencontre.

Pendant tout le 2e acte, la dynamique était identique, une attaque variée avec tous les joueurs s’y impliquant pour claquer 47 nouveaux points alors que les visiteurs continuaient à buter sur la muraille locale en ne marquant que 33 points. La série continue donc pour un groupe de plus en plus solide ayant vu le leader perdre des plumes et le podium se rapprocher par la même occasion. Ce serait magnifique… Non ?

QT : 14-20, 29-9 (43-29), 22-18 (65-47), 25-15.

WAREMME : Ceulers G 3, Lambion 13, Parent 5, Piedbœuf 15, M Ceulers 8, Deville 10, Georgery 7, Cools 10, Menu 2, Germay 10, Bastin 1, Corvers 4.

BELLAIRE : Husser 18, Pirson 6, Bours 9, Hulsen 2, Michel 4, Benault 3, Leclercq 0, Halleux 0, Scheveneels 2, Bouché 12, Bartelet 6.