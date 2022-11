Jérome Goudenne (Burdinne): « Je suis le dépanneur au poste de gardien»

Celui qui a suppléé son désormais entraîneur précisait encore: " Michaël Descamps, c’est un bon choix

du comité. Il s’y connaît en foot. Il a une vision du jeu et il nous apporte un plus au niveau des entraînements. Moi, je suis un peu le dépanneur. Quand il a pris les rennes de l’équipe, il m’a dit que je faisais désormais partie du noyau. Charles Werner est revenu s’entraîner avec nous. C’est nécessaire qu’il y ait une concurrence saine pour le poste de gardien mais je vais essayer de saisir ma chance. J’essaie simplement de donner le meilleur de moi-même pour l’équipe parce que le but est évidemment de rester en P2 et pour cela la victoire de samedi était indispensable. "