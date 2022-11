Huccorgne est désormais suspendu à la blessure de Dorian Dhaeze

Huccorgne espérait mieux de la venue d’Amay face à qui il a sauvé un point sur le fil au terme d’une partie disputée et qui l’a vu revenir deux fois au score. "Il faudra montrer plus à l’avenir, notamment dans le rectangle adverse où nous avons amené pas mal de ballons sans trop de succès, confiait Antoine Willems à la rentrée au vestiaire." Éric Heine complétait l’avis de son joueur. "J’éprouve un sentiment mitigé. Certes, nous parvenons à égaliser dans les derniers instants, signe que les gars ont tout donné jusqu’à la fin, ce qui est très positif. Mais d’un autre côté, j’estime qu’on s’est mis en difficulté en ne concrétisant pas quelques ballons chauds dans le rectangle adverse. Et nous avons aussi offert des cadeaux à notre adversaire qui ne s’est pas fait prier pour les convertir en buts. Il va falloir changer ça à l’occasion de nos prochaines sorties, en l’occurrence à Xhoris et contre Ouffet-Warzée".