Handball - Thierry Herbillon toujours confirmé à la tête d'Amay malgré la défaite

Un T1 tellement mis sur la sellette que, ce lundi, circulaient des rumeurs de changement. "Et elles sont fausses, coupe de suite le président Destexhe. Je l'ai eu cet après-midi (NDLR: lundi après-midi) au téléphone. Il n'est pas question que je le change ou qu'il démissionne. Samedi, j'ai vu comme tout le monde que l'équipe perd pied dès qu'elle est en difficulté. Et on rejette la faute sur le coach. Tout le monde dit que les entraînements donnés par Thierry sont très bons. Il manque peut-être de communication lors des matchs mais, je me répète, il n'est pas sur le terrain, ce n'est pas lui qui commet des erreurs flagrantes. Et quand je vois ou j'entends les commentaires du banc, il faudrait aussi s'interroger sur son attitude ou son apport quand on monte sur le terrain."

Renforcé par les propos de son président, Thierry Herbillon avait, dès le début de la saison, pointé les problèmes même s'il ne s'attendait pas à une telle différence entre ce qu'il vit et ce qu'il a connu. "J'ai été engagé avec un objectif qui avait été fixé. Et ce, pour jouer au handball avec ambition. Mais il faut être réaliste. Je n'ai pas été consulté sur le recrutement et la façon dont on vit en D2 est, pour rester poli, surprenante. On me reproche de ne rien dire ou de ne pas crier en match ? Mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu un seul coach le faire ! Parce que leurs joueurs savent leur job. Vous voyez comme moi les erreurs techniques, les fautes idiotes, les tirs mal pris, qu'on n'apporte rien en montant car on a peur du contact… Crier pour dire que tu fais des erreurs répétitives ? Et après, on met qui et on fait quoi ? Dès qu'ils sont menés, le fatalisme est là, on se cache en passant vite la balle pour ne pas commettre de fautes et on perd ses moyens. Et je ne parle pas des absences, je n'ai pas eu deux fois le même groupe en championnat, avec des excuses folles."

Pour trouver au plus vite le remède et revoir un Amay battant, le président envisagerait une solution transitoire avec lui comme intermédiaire entre le T1 et les joueurs lors des matchs et une mise au point avec le groupe.