C’est d’abord Goffin qui donnait le ton en mettant les cinq premiers points de son équipe avant que le festival Dibenedetto ne débute. Deux premières bombes pour passer à la vitesse supérieure avec l’entrée en course de Materne et une défense collective de fer qui étouffait un jeune adversaire complètement dépassé. Pas une perte de balle et un 15-28 dans le premier quart avant de continuer dans cette voie avec Bielen y allant aussi de son excellent passage pour faire grimper l’avance à 21-42 dans le deuxième quart.

Et si les leaders finissaient bien la première période, Dibenedetto refaisait un 0-5 dès la reprise pour ne pas laisser planer le moindre doute. Ce samedi, c’est Hannut qui était le maître des lieux. "On a vraiment proposé de l’excellent basket. Quand les shoots rentrent et qu’on arrive à mettre de la pression défensive tout en préservant notre raquette, on est dans une philosophie de jeu positive. Je suis vraiment content de voir que l’engagement des garçons est récompensé car nous avons mené du début à la fin, les leaders ne réduisant l’écart que dans les dernières minutes. On a vu une équipe solidaire défensivement avec de grosses prestations de Dibenedetto, Bielen et Materne devant. Quand on évolue comme cela, c’est vraiment agréable à coacher et à voir. Ce deux sur deux nous permet d’avoir un superbe bilan un peu inattendu. On a aussi récupéré De Liamchine qui va reprendre les entraînements avec nous. Bref, il n’y a que du positif à retenir.", nous confiait le coach Bisschop.

QT : 15-28, 14-16 (29-44), 20-26 (49-70), 24-14.

ALLEUR B: Thibaut 9, Aldenhoff 5, Dallenogare 10, Gillet 12, Coetsiers 12, Grandry 2, Cordonnier 7, Di Prospero 7, Cambre 5, Herman 4.

HANNUT : Bielen 17, Materne 17, Bisschop 2, Declercq 6, Goffin 12, Dibenedetto 21, Fauchet 0, Lambert 2, Humblet 7.