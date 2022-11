Hamoir patiente avant de planter deux buts

Pour Raphaël Miceli, un nul aurait très bien pu sanctionner la rencontre. "Oui, il faut être honnête: un nul n’aurait pas été du vol, assure-t-il. Mais on a mieux profité de nos bonnes périodes qu’eux. Ils auraient pu aussi prendre l’avance avec cette frappe sur le poteau en début de match mais on a su bien défendre et faire en sorte de garder le zéro. Ce succès ne fut pas facile. C’était un match agréable dans l’ensemble alors que le terrain était limite. Ganshoren a une belle équipe et comme chaque semaine, on doit batailler pour l’emporter. Mais c’est la loi de cette série…"

Arbitre : M. Arcoly.

Cartes jaune : Teise.

Buts : Biersard (0-1 78e) ; 87e Donlefack (0-2 87e).

GANSHOREN : Suederick ; Nendaka, Devillé, Scholtz, Kombi ; Timmermans (78e: Dassy), Zivkovic (86e: Famo), Millet, Zeroual ; Serme, Kambala.

HAMOIR : Rausin ; Teise, Tietcheu, Biersard, Lahaque ; Dianda Mukele, Macé (83e: Evrard), Masset, Messaoudi (84e Impagnatiello), Mukendi (66e Donlefack); Yilmaz.