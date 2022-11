Franck Etien Aka, à peine arrivé à Amay : "J'ai les clés de la défense"

La présence de deux des quatre recrues arrivées quelques jours plus tôt en provenance de la JS Liège (NDLR: qui, pour rappel, a cessé récemment ses activités, ce qui permet à ses joueurs de s'affilier dans un autre club) n'y est sans doute pas étrangère. Franck Etien Aka, le frère de l’ancien joueur de Verlaine, (31 ans), en défense, et Kushtrin Sylejmani (32 ans) devant, sont des garçons expérimentés et des leaders. "Jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai évolué à Maasmechelen puis je suis parti à Seraing et à Aubel. Après un break de deux ans, j'ai signé à la JS Liège et me voilà à Amay, relatait l'élégant numéro 29 qui était sollicité par d'autres clubs comme Tilleur, Ougrée ou Sprimont mais j'ai choisi Amay parce que je suis proche des frères Arbios et Kushtrin Sylejmani et que, lors de la discussion avec le coach, il m'a dit qu'il me donnait les clés de la défense."

Et le moins que l'on puisse écrire est que c'est un bon placement car l'homme en impose. Toutefois, victime de crampes, il a dû quitter ses coéquipiers à la 73e. "J'ai été écarté des terrains durant un mois en raison d'une blessure et je n'ai retrouvé le chemin de l'entraînement que ce jeudi à Amay, ceci explique cela", expliquait ce citoyen sérésien qui le clame haut et fort: "On va aider Amay à se sauver."

Le cercle mosan se donne en tout cas les moyens d'y arriver. "Les deux joueurs alignés ce samedi ont déjà démontré qu'ils apportaient une plus-value au groupe, observait Loïc Puits. Nous sommes contents des quatre recrues déjà signées et nous allons en annoncer d'autres (NDLR: le président Jespers évoque quatre autres joueurs) dans les prochains jours. Se posera alors la question de la gestion de la concurrence mais nous préférons faire face à ce genre de situations plutôt que de devoir composer avec un noyau un peu trop court." Qui contredira le T2 ?