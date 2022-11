Firquet, un solide dernier rempart

Par bonheur, le dernier homme de la rue Magritte, Kévin Firquet, ne connaît pas la crise. Il fut déterminant à deux reprises pour les Fizois en sortant judicieusement dans les pieds des attaquants esseulés. "Je suis là pour ça, pointe modestement le gardien. Cependant, j’ai vu un mieux dans l’envie et dans l’impact du groupe par rapport à notre prestation face à Hombourg. Même avec des garçons comme Wagemans et Eyckmans qui reviennent de blessures et qui sont encore loin de leur niveau, nous n’avons plus cette profondeur de banc qui peut retourner une situation. Ce samedi, nous avons donc évolué avec cinq défenseurs. Il fallait réagir après notre défaite sur nos terres et dans ce système de jeu, tout le groupe doit faire bloc aussi bien défensivement qu’offensivement."

Directement à la reprise, le dernier homme des Hesbignons a encore dû sortir à bon escient devant Temsamani, un déroutant aubelois. Il s’est aussi permis de calmer son entraineur, Olivier Parmentier, qui venait de rejoindre les pourtours suite à sa carte rouge. "C’est vrai, poursuit-il. Notre coach a tendance à s’énerver pour protéger ses joueurs. Mais parfois, à force de s’exciter, les joueurs se crient dessus. Nous ne nous entendons plus et nous perdons le fil du match. Cela dit, il prend son rôle de T1 très à cœur. Il essaie d’imposer son style de jeu, c’est sa personnalité."

Et au final, les Fizois ne sont pas passés loin d’un succès. Ils peuvent néanmoins regretter cette égalisation concédée dans les dernières minutes. "C’est assurément une faute inutile aux abords du rectangle, atteste le trentenaire. Mais j’ai remarqué que mes équipiers qui ont évolué en Nationale éprouvent des difficultés à s’adapter au football provincial."

Les Fizois doivent désormais s’armer de patience et de courage jusqu’à la trêve. La préparation de 2023 devrait rendre du tonus aux Rouge et Bleu.