Biersard, ou comment un but exceptionnel et une célébration atypique délivrent Hamoir

Dylan Biersard est ce qu’on peut appeler un joueur précieux sur le terrain comme dans le vestiaire. Blagueur et bon vivant, le défenseur de Hamoir n’en est pas moins un redoutable adversaire. Et quand le joueur se transforme en Brésilien l’espace d’un instant pour inscrire une superbe aile de pigeon de l’extérieur du pied droit pour libérer son équipe, c’est tout un club qui sourit. D’autant que sa célébration, couché sur le sol et le ventre tapoté, a valu le coup d’œil à elle seule. " On m’en a parlé en fin de rencontre , rigole l’arrière. Comme tout le monde dit que je suis le joueur le plus gros de la D2 ACFF, j’ai préféré en rire. Je ne me prends pas la tête et je fais mon travail. D’ailleurs, mon coach me fait confiance et c’est, au final, tout ce qui compte pour moi ."