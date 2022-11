Au classement des cartons, Solières est leader de la série

Solières qui joue en infériorité numérique, c’est quelque chose de courant cette saison. La stat parle d’elle-même et donne un éclairage neuf à la saison de Solières. Elle explique aussi, en partie du moins, pourquoi les Hutois sont descendants. Avec 47 jaunes et 8 rouges depuis le début de la saison, les gars de Pascal Bairamjan sont leaders au classement des équipes ayant reçu le plus de cartons. Un plébiscite si l’on peut dire que les Hutois détiennent juste devant Acren (50 jaunes, 4 rouges) pour un tout petit carton en plus.

En moyenne, c’est comme si, toutes couleurs confondues, Solières écopait de quasi quatre cartons par match. C’est évidemment énorme. " Je n’ai franchement pas d’explication à donner, se défendait le T1 hutois. Mais c’est clair que c’est trop, ça plombe nos matchs, comme celui face à Stockay. Avec deux joueurs en moins, on a encore dû courir après les événements. Cela ne peut pas continuer comme ça… "

Y aurait-il un grand complot des arbitres contre le cercle hutois cette saison ? Bien sûr que non. C’est simplement d’un bon coach mental dont Soières aurait besoin pour apprendre, entre autres, à se calmer. " ll faut qu’on bosse ça mentalement, c’est clair, mais après, on le fait à l’entraînement et ça ne marche pas assez" assure le T1 des Hutois.