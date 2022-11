Fabrice Nlend et les Verlainois en sont persuadés: ils vont se sauver

Avec Verlaine B, on a tendance à un peu ressasser. Semaines après semaines, on évoque une équipe qui joue plutôt bien mais qui… perd ! Ce fut encore le cas samedi soir à Burdinne. C’est le gardien le moins inquiété qui a encaissé l’unique but de la rencontre. Fabrice Nlend ne pouvait qu’acquiescer. " C’est très compliqué en ce moment. Une fois de plus, on n’aurait pas dû perdre. On a eu les occasions pour l’emporter. " L’actuel dernier rempart des Verlainois a raison. On ne peut pas gagner une rencontre sans inscrire un seul but surtout quand on loupe par trois fois un face-à-face avec le gardien adverse.