Thisnes ou l’aura du futur champion

Car si le score reflète plus un Espagne-Costa Rica des mauvais soirs, les Verts ont tout tenté. D’ailleurs, après dix minutes de jeu seulement, les Stockalis ont pensé ouvrir la marque, mais c’était sans compter sur un double arrêt de Benoit Daniel. "C’était mis en place à la théorie, souligne Jean-Marc Maréchal. On s’était dit qu’on voulait à tout prix ramener les trois points, quitte à encaisser dix buts s’il le fallait, mais nous sommes tombés sur un Benoit Daniel des grands soirs qui a sorti deux situations très chaudes. "

Et par après, il n’y en a plus que pour les Thisnois, ou presque. Après un penalty raté, Mathieu Belme va se fâcher et offrir un assist, sur corner, à Damien Parthoens, avant de doubler le score da sa propre mainmise. Et si les débats se sont vus encore équilibrés, relativement, jusque 3-0, l’expulsion justifiée de Masset a entériné les derniers espoirs stockalis à ramener la moindre unité de ce déplacement au cœur de la Hesbaye. "La carte rouge est justifié e, souligne sportivement le mentor visiteurs. D’ailleurs, la rencontre se termine à ce moment-là car Romain Lambotte doit prendre les gants et on en prend 4 par après. "

Et au final, après une pluie de buts en plein mois de novembre, Thisnes conforte son rôle et surtout, sa place de leader et semble intouchable dans cette troisième provinciale. "Depuis quelques semaines, les gars sont dans une forme extraordinaire, souligne avec malice Pierre Longueville. Les joueurs un peu moins connus du grand public comme Robin Adam font des prestations extraordinaires et contrairement à Fraiture Sports, mon banc a amené un véritable plus. On se méfie toujours évidemment de Strée et surtout Vyle-Tharoul mais les deux prochaines rencontres seront déterminantes pour la suite."

Et au vu de la forme des Thisnois, le titre qui va à la clé de ces nombreuses belles performances ne font plus l’ombre d’un doute.

Arbitre : Dimitri Legros.

Carte jaune: Wierts.

Carte rouge: Masset (66e, deuxième jaune).

Buts : Parthoens (1-0, 14e), Belme (2-0, 24e), Parthoens (3-0, 64e), Ghafghaf (4-0, 69e), V. Petit (5-0, 73e), Ghafghaf (6-0, 76e), Sasso (7-0, 90e).

THISNES : Daniel, De Vierman, Belme (69e M’Hamou), Dierickx, V. Petit, Parthoens (65e Ghafghaf), Adam, Vanderveck, Landrain (61e Sasso), B. Petit, Vandenberg.

STOCKAY B: Masset, Martelli, Lambotte, Didricht (59e Azdoufal), Janssen (81e Amamenka), Perez Perez (59e Leclere), D‘Antuono, Smets (69e Casamento), Brackelaire, Wierts, Grenson.